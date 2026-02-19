Contest Annot à bloc Annot

Contest Annot à bloc

Grand place du marché Annot Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

De 5 à 12 ans inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Contest non fédéral de bloc en milieu naturel et phases finales sur la place. Inscriptions en ligne jusqu’à 48h avant l’évènement.

Grand place du marché Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 93 68 35 annotabloc@annot.com

English : Contest Annot à bloc

Non-federal bouldering contest in natural environment and final phases on the square. Online registration up to 48 hours before the event.

