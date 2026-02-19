Contest Annot à bloc Annot
Contest Annot à bloc Annot samedi 6 juin 2026.
Contest Annot à bloc
Grand place du marché Annot Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
De 5 à 12 ans inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Contest non fédéral de bloc en milieu naturel et phases finales sur la place. Inscriptions en ligne jusqu’à 48h avant l’évènement.
Grand place du marché Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 93 68 35 annotabloc@annot.com
English : Contest Annot à bloc
Non-federal bouldering contest in natural environment and final phases on the square. Online registration up to 48 hours before the event.
L’événement Contest Annot à bloc Annot a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme