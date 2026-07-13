ANNULÉ Escalade en salle Couleurs parasol Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

lundi 13 juillet 2026 · Salle de la Charbonnière · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

ANNULÉ Escalade en salle Couleurs parasol

Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20

Gravissez le mur de la Charbo. Sur inscriptions.

Places limitées à 16 personnes par séance.

Ouverture des inscriptions à partir du lundi précédant chaque séance.

Merci d’arriver 15 minutes avant le début de la séance.

Tout public à partir de 6 ans.

Prévoir une tenue de sport.

Réservez au numéro ou à l’adresse mail indiquée. .

Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

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English :

Climb the Charbo wall. By appointment only.

L’événement ANNULÉ Escalade en salle Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis