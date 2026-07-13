UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

ANNULÉ Escalade en salle Couleurs parasol Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

lundi 13 juillet 2026 · Salle de la Charbonnière · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Salle de la Charbonnière
Adresse
Espace Edouard Landrain
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif
3 3

Ancenis-Saint-Géréon

ANNULÉ Escalade en salle Couleurs parasol

Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20

Gravissez le mur de la Charbo. Sur inscriptions.
Places limitées à 16 personnes par séance.

Ouverture des inscriptions à partir du lundi précédant chaque séance.

Merci d’arriver 15 minutes avant le début de la séance.

Tout public à partir de 6 ans.

Prévoir une tenue de sport.

Réservez au numéro ou à l’adresse mail indiquée.   .

Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07  couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Climb the Charbo wall. By appointment only.

L’événement ANNULÉ Escalade en salle Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)