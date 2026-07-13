ANNULÉ Escalade en salle Couleurs parasol Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
lundi 13 juillet 2026 · Salle de la Charbonnière · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
ANNULÉ Escalade en salle Couleurs parasol
Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20
Gravissez le mur de la Charbo. Sur inscriptions.
Places limitées à 16 personnes par séance.
Ouverture des inscriptions à partir du lundi précédant chaque séance.
Merci d’arriver 15 minutes avant le début de la séance.
Tout public à partir de 6 ans.
Prévoir une tenue de sport.
Réservez au numéro ou à l’adresse mail indiquée. .
Salle de la Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr
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English :
Climb the Charbo wall. By appointment only.
L’événement ANNULÉ Escalade en salle Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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