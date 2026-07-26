Informations pratiques

Gageac-et-Rouillac

ANNULÉE | Fête annuelle de Gageac-et-Rouillac

Place de la Mairie Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La fête annuelle est annulée pour 2026.

Le comité des loisirs vous remercie de votre compréhension et sera ravi de vous retrouver l’année prochaine pour une nouvelle édition, que nous espérons aussi conviviale et festive. .

Place de la Mairie Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 14 40 30

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English : ANNULÉE | Fête annuelle de Gageac-et-Rouillac

L’événement ANNULÉE | Fête annuelle de Gageac-et-Rouillac Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-07-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides