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ANNULÉE | Fête annuelle de Gageac-et-Rouillac Gageac-et-Rouillac

dimanche 2 août 2026 · Gageac-et-Rouillac

ANNULÉE | Fête annuelle de Gageac-et-Rouillac Gageac-et-Rouillac

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
24240 Gageac-et-Rouillac
Département
Dordogne
Tarif
2 2 2

Gageac-et-Rouillac

ANNULÉE | Fête annuelle de Gageac-et-Rouillac

Place de la Mairie Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

La fête annuelle est annulée pour 2026.

Le comité des loisirs vous remercie de votre compréhension et sera ravi de vous retrouver l’année prochaine pour une nouvelle édition, que nous espérons aussi conviviale et festive.   .

Place de la Mairie Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 14 40 30 

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English : ANNULÉE | Fête annuelle de Gageac-et-Rouillac

L’événement ANNULÉE | Fête annuelle de Gageac-et-Rouillac Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-07-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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