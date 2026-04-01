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[ANNULÉE] PIÈCE DE THÉÂTRE VOYAGE EN ABSURDIE Amélie-les-Bains-Palalda

[ANNULÉE] PIÈCE DE THÉÂTRE VOYAGE EN ABSURDIE Amélie-les-Bains-Palalda dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Rue du Square

Ville : 66110 Amélie-les-Bains-Palalda

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

[ANNULÉE] PIÈCE DE THÉÂTRE VOYAGE EN ABSURDIE

Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Voyage en Absurdie vous entraîne dans un parcours théâtral de saynètes, où des situations et rencontres inattendues révèlent avec humour les vérités et absurdités de la vie quotidienne, interprétées par la troupe du Pi-Atelier Théâtre de Pia.
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Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Voyage en Absurdie takes you on a theatrical journey of sketches, where unexpected situations and encounters humorously reveal the truths and absurdities of everyday life, performed by Pia’s Pi-Atelier Théâtre troupe.

L’événement [ANNULÉE] PIÈCE DE THÉÂTRE VOYAGE EN ABSURDIE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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