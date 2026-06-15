Antek Centre Culturel du Val de Vray Saint-Saturnin
samedi 22 mai 2027 · Centre Culturel du Val de Vray · Saint-Saturnin
Informations pratiques
Saint-Saturnin
Antek
Centre Culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:30:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Stand-up
Fripon, c’est le premier spectacle d’Antek, un humoriste espiègle, malicieux et attachant qui séduit le public par son énergie communicative et son regard décalé sur le monde. .
Centre Culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr
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English :
L’événement Antek Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT72
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