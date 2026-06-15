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Antek Centre Culturel du Val de Vray Saint-Saturnin

samedi 22 mai 2027 · Centre Culturel du Val de Vray · Saint-Saturnin

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre Culturel du Val de Vray
Adresse
1 Rue de l'Église
Ville
72650 Saint-Saturnin
Département
Sarthe
Tarif
22 22

Saint-Saturnin

Antek

Centre Culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:30:00
fin : 2027-05-22

Date(s) :
2027-05-22

Stand-up
Fripon, c’est le premier spectacle d’Antek, un humoriste espiègle, malicieux et attachant qui séduit le public par son énergie communicative et son regard décalé sur le monde.   .

Centre Culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00  accueil@valdevray.fr

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English :

L’événement Antek Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT72

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