Antek Centre Culturel du Val de Vray Saint-Saturnin

samedi 22 mai 2027 · Centre Culturel du Val de Vray · Saint-Saturnin

Informations pratiques

Saint-Saturnin

Antek

Centre Culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 20:30:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Stand-up

Fripon, c’est le premier spectacle d’Antek, un humoriste espiègle, malicieux et attachant qui séduit le public par son énergie communicative et son regard décalé sur le monde. .

Centre Culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr

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English :

L’événement Antek Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT72