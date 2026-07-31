Informations pratiques

Saint-Saturnin

Escape Game Journées du Patrimoine Saint-Saturnin

1 Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

?????? ESCAPE GAME Le secret des gardiens de Saint-Saturnin ???

?? Dimanche 20 septembre à partir de 10h00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ????, le Centre Culturel du Val de Vray ?? vous invite à vivre une aventure inédite au cœur de Saint-Saturnin ! ??

?? Une mystérieuse énigme, transmise à travers les siècles, vous entraîne sur les traces des gardiens du patrimoine de la commune ??. En équipe ??, explorez les lieux emblématiques du village, observez ??, réfléchissez ?? et résolvez une série d’énigmes ?? pour retrouver le secret avant la fin du temps imparti ??.

Entre histoire locale ??, défis ludiques ?? et esprit d’équipe ??, cet escape game en plein air ?? vous fera redécouvrir Saint-Saturnin sous un nouveau regard ??.

? Saurez-vous percer le mystère des Gardiens de Saint-Saturnin ? ?

?? Informations pratiques

??????????? Public Tout public (à partir de 8 ans)

?? Équipes De 2 à 6 joueurs

? Durée Environ 1 heure

?? Départ Centre Culturel du Val de Vray

??? Réservation Sur réservation au Val de Vray

??: 02.43.25.33.00 // accueil@valdevray.fr .

1 Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr

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English :

?????? ESCAPE GAME The Secret of the Guardians of Saint-Saturnin ???

L’événement Escape Game Journées du Patrimoine Saint-Saturnin Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-07-31 par CDT72