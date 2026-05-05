Saint-Saturnin

FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN

Saint-Saturnin Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Rendez-vous au four à pain du village à partir de 16h

Vente et cuisson du pain au four du village, 3€ le petit pain et 5€ le gros pain, sur réservation au 06 89 13 27 94.

Buvette sur place.

Rendez-vous au four à pain du village à partir de 16h

Vente et cuisson du pain au four du village, 3€ le petit pain et 5€ le gros pain, sur réservation au 06 89 13 27 94.

Buvette sur place. .

Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie +33 6 89 13 27 94 lerocherdestroisdents@orange.fr

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English :

Meet at the village bread oven from 4pm

Sale and baking of bread in the village oven, 3? for a small loaf and 5? for a large loaf, by reservation on 06 89 13 27 94.

Refreshments on site.

L’événement FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn