FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin
FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin vendredi 14 août 2026.
Saint-Saturnin
FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN
Saint-Saturnin Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Rendez-vous au four à pain du village à partir de 16h
Vente et cuisson du pain au four du village, 3€ le petit pain et 5€ le gros pain, sur réservation au 06 89 13 27 94.
Buvette sur place.
Rendez-vous au four à pain du village à partir de 16h
Vente et cuisson du pain au four du village, 3€ le petit pain et 5€ le gros pain, sur réservation au 06 89 13 27 94.
Buvette sur place. .
Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie +33 6 89 13 27 94 lerocherdestroisdents@orange.fr
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English :
Meet at the village bread oven from 4pm
Sale and baking of bread in the village oven, 3? for a small loaf and 5? for a large loaf, by reservation on 06 89 13 27 94.
Refreshments on site.
L’événement FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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