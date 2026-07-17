Informations pratiques

Saint-Saturnin

Vernis rouge Concert

Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Concert Rock Ultra contemporain

Vernis Rouge vous invite à un concert où l’émotion rencontre l’énergie. Entre mélodies envoûtantes, intensité pop-rock et présence scénique magnétique, chaque chanson raconte une histoire et embarque le public dans un univers unique. Le vendredi 16 octobre 2026 à 21h, Vernis Rouge vous donne rendez-vous pour un spectacle vibrant, rempli de passion, d’émotion et d’énergie. Une soirée vibrante, sincère et pleine de surprises à ne pas manquer. .

Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr

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English :

Ultra-Contemporary Rock Concert

L’événement Vernis rouge Concert Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72