Vernis rouge Concert Saint-Saturnin
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Saturnin
Informations pratiques
Saint-Saturnin
Vernis rouge Concert
Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Concert Rock Ultra contemporain
Vernis Rouge vous invite à un concert où l’émotion rencontre l’énergie. Entre mélodies envoûtantes, intensité pop-rock et présence scénique magnétique, chaque chanson raconte une histoire et embarque le public dans un univers unique. Le vendredi 16 octobre 2026 à 21h, Vernis Rouge vous donne rendez-vous pour un spectacle vibrant, rempli de passion, d’émotion et d’énergie. Une soirée vibrante, sincère et pleine de surprises à ne pas manquer. .
Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr
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English :
Ultra-Contemporary Rock Concert
L’événement Vernis rouge Concert Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72
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