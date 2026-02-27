Fête patronale à Saint Saturnin

Saint-Saturnin Cher

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

2026-08-23

Brocante toute la journée!

Fête patronale annuelle dans le bourg, brocante toute la journée, buvette et restauration sur place le midi moules frites sans réservation. .

Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 75 23 95

English :

Flea market all day

L’événement Fête patronale à Saint Saturnin Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-02-24 par OT CHATEAUMEILLANT