Fête patronale à Saint Saturnin Saint-Saturnin dimanche 23 août 2026.

Saint-Saturnin Cher

Tarif : – –

Début : 2026-08-23
Brocante toute la journée!
Fête patronale annuelle dans le bourg, brocante toute la journée, buvette et restauration sur place le midi moules frites sans réservation.   .

Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 75 23 95 

English :

Flea market all day

