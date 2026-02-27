Fête patronale à Saint Saturnin Saint-Saturnin
Fête patronale à Saint Saturnin Saint-Saturnin dimanche 23 août 2026.
Fête patronale à Saint Saturnin
Saint-Saturnin Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Brocante toute la journée!
Fête patronale annuelle dans le bourg, brocante toute la journée, buvette et restauration sur place le midi moules frites sans réservation. .
Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 75 23 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market all day
L’événement Fête patronale à Saint Saturnin Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-02-24 par OT CHATEAUMEILLANT