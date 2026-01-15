Saint-Saturnin Classic British Welcome Rue de l’église Saint-Saturnin

Saint-Saturnin Classic British Welcome

Rue de l’église Centre Val de Vray Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:00:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12

La prochaine édition du Classic British Welcome aura lieu le 13 juin 2026.

Près de 1000 voitures de caractère, rétros ou contemporaines, se regroupent à Saint-Saturnin, le vendredi à J-1 des 24 HEURES DU MANS. La commune, située au Nord du Mans, se transforme en une gigantesque aire d’accueil. Plus d’un millier de voitures classiques de toutes tailles et de toutes formes, venues du monde entier, se rencontrent là.

Un site dédié au rendez-vous de voitures prestigieuses de toutes les marques, de tous les pays et de toutes les époques. L’entrée est gratuite, ouverte à tous, chaque année un thème et un parrain différents. C’est une exposition ludique et joyeuse qui séduit plusieurs milliers de visiteurs.

Pour flâner, photographier, échanger et partager une ambiance unique et chaleureuse tous les ans, le CLASSIC BRITISH WELCOME de Saint-Saturnin est vraiment THE PLACE TO BE . Soyez-en !

Prochain thème 2026 bientôt dévoilé2 .

Rue de l’église Centre Val de Vray Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 info.classicbw@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The next edition of the Classic British Welcome will take place on June 13, 2026.

L’événement Saint-Saturnin Classic British Welcome Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Le Mans