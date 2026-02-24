Bal!ade en Boischaut Cinéma , En Fanfare

Saint-Saturnin Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 22:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Cinéma en plein air à Saint Saturnin

A 20h30 Food Truck pour vous restaurer. A 22h30 projection du film En Fanfare Thibault est chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du Nord de la France. En apparence, tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie. 0 .

Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 20 48 55

English :

(Re)discover this fabulous musical under the stars for an exceptional evening!

