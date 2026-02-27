Fête de l’étang de Bombardon

Etang de Bombardon Saint-Saturnin Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Toute la journée à l’étang de Bombardon

Fête de l’étang de Bombardon brocante toute la journée à partir de 6h30. Concours de pêche à 9h, inscriptions à 8h00. Après midi animé. Balade en calèche. 19h30 Méchoui/jambon à la broche suivi du feu d’artifice. Soirée dansante avec orchestre. Buvette et restauration sur place le midi. .

Etang de Bombardon Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 75 23 95

English :

pond festival

L’événement Fête de l’étang de Bombardon Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-02-24 par OT CHATEAUMEILLANT