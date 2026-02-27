Fête de l’étang de Bombardon Saint-Saturnin
Fête de l’étang de Bombardon Saint-Saturnin dimanche 19 juillet 2026.
Toute la journée à l’étang de Bombardon
Fête de l’étang de Bombardon brocante toute la journée à partir de 6h30. Concours de pêche à 9h, inscriptions à 8h00. Après midi animé. Balade en calèche. 19h30 Méchoui/jambon à la broche suivi du feu d’artifice. Soirée dansante avec orchestre. Buvette et restauration sur place le midi. .
Etang de Bombardon Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 75 23 95
English :
pond festival
