Les Soirs Bleus Gang of musette Saint-Saturnin
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Saturnin
Informations pratiques
Saint-Saturnin
Les Soirs Bleus Gang of musette
Place de la salle des sports Saint-Saturnin Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous fait revivre l’âge d’or du musette des années 30, mais aussi toute la canopée musicale tropicale de l’époque biguine, mazurka créole, merengue.
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Place de la salle des sports Saint-Saturnin 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 57 55
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English :
Straight out of a Parisian tripot in the Bastille district, this neo-retro ball takes you back to the golden age of musette in the ’30s, but also to the tropical musical canopy of the time: biguine, Creole mazurka, merengue.
L’événement Les Soirs Bleus Gang of musette Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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