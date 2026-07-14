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ANTICHAMBRE, POÈME VISUEL ET MUSICAL, STEREOPTIK Théâtre National de Bretagne Rennes 31 mars – 7 avril 2027 Ille-et-Vilaine

Antichambre est un poème visuel et musical où dessin, peinture et musique live se créent sous nos yeux. Le spectacle dévoile la naissance des images et explore nos émotions à fleur de peau.

Antichambre est un poème visuel et musical où dessin, peinture et musique live se créent sous nos yeux. Le spectacle dévoile la naissance des images et explore nos émotions à fleur de peau, au-delà des apparences.

Sur scène, une table à dessin, des instruments, un écran. Chaque trait de crayon, chaque touche de gouache est filmé et projeté en direct. Le spectacle commence par la fin du film et remonte le fil de sa création : idées qui surgissent, se transforment, s’effacent, personnages qui apparaissent, décor qui se déploie. Couleurs en mouvement, silhouettes traversées de matières, musique en train de naître composent une traversée sensible et suscitent un émerveillement toujours renouvelé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-31T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-04-07T20:50:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4249

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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