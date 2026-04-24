Bouc-Bel-Air

Antidotum Tarantulæ

Samedi 23 mai 2026 de 18h30 à 20h15. Salle Charles Aznavour Les Terres Blanches Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 20:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Conférence-concert autour de la tarentelle rythmes du sud de l’Italie, chants et instruments traditionnels pour une immersion vivante, portée par le groupe Arteteka (Marseille).

Plongez au cœur du sud de l’Italie avec une conférence-concert vibrante autour de la tarentelle ! Entre musiques envoûtantes, chants traditionnels et instruments typiques, le groupe Arteteka vous invite à un voyage festif et immersif aux racines de cette danse emblématique. .

Salle Charles Aznavour Les Terres Blanches Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 44 06 91 uncaffe18@gmail.com

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English :

Conference-concert on tarantella: southern Italian rhythms, songs and traditional instruments for a lively immersion, performed by the group Arteteka (Marseille).

L’événement Antidotum Tarantulæ Bouc-Bel-Air a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme