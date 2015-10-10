Danser Encore Salle Aznavour Espace des Terres Blanches Bouc-Bel-Air

Bouc-Bel-Air

Danser Encore

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 8h30. Salle Aznavour Espace des Terres Blanches 10 rue de la mule Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 08:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Dans un tourbillon d’émotions mêlant tendresse et douleur, une fille affronte l’effacement progressif de sa mère. Entre souvenirs fragiles et amour persistant, elle cherche encore un lien, une présence, une étincelle qui résiste à l’oubli.

Danser encore … c’est un cri d’amour poétique, passionné, maladroit mais intense, d’une fille face à sa mère qui s’efface peu à peu, gommée par la maladie d’Alzheimer. .

Salle Aznavour Espace des Terres Blanches 10 rue de la mule Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In a whirlwind of emotions combining tenderness and pain, a daughter confronts the gradual erasure of her mother. Between fragile memories and persistent love, she still seeks a link, a presence, a spark that resists oblivion.

L’événement Danser Encore Bouc-Bel-Air a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme