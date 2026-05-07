Un concert au XVIIIe siècle Eglise Saint André Bouc-Bel-Air

Bouc-Bel-Air

Un concert au XVIIIe siècle

Vendredi 5 juin 2026 de 20h30 à 22h. Eglise Saint André 4 rue bourbon Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le programme est bâti autour de deux pièces maîtresses de Joseph Haydn (1732-1809) pour chœur et basse continue composées Salve Regina et Missa brevis Sancti Joannis de Deo. Elles seront mises en regard du Psaume 18 composé par Benedetto Marcello.

Le concert que nous proposons cette année met à l’honneur la musique chorale du XVIIIe siècle. Nous aurons le plaisir d’être accompagnés par la soprano Bethany Clearfield, le violoncelliste Lilo Raynaud et l’organiste Emmanuel Culcasi.

Le programme est bâti autour de deux pièces maîtresses de Joseph Haydn (1732-1809) pour chœur et basse continue composées dans les années 1770 le Salve Regina, en quatre mouvements, est caractérisé par l’utilisation concertante de l’orgue ; la Missa brevis sancti Joannis de Deo tire son surnom la Messe du petit orgue du solo d’orgue dans le Benedictus .



Nous mettrons ces pièces en regard d’une œuvre pour chœur et basse continue du napolitain Benedetto Marcello (1686-1739). Le Psaume 18 (Caeli ennarant) est un extrait de l’œuvre la plus célèbre de ce compositeur, L’Estro Poetico-Armonico, composée en 1724-26.



Présentation du chœur



L’ensemble vocal VOLUBILIS a vu le jour en septembre 2010 sous l’impulsion de Manuel Molina.

Dès le début, cet ensemble amateur de bon niveau, à effectif volontairement réduit (environ 20 chanteurs), s’est attaché à travailler et proposer un répertoire essentiellement baroque, touchant à la fois au profane et au sacré, avec des incursions dans la musique de la Renaissance, mais aussi vers des œuvres plus tardives et contemporaines.

Depuis septembre 2013, il est dirigé par Yeo Myoung Lim, qui a poursuivi et développé l’esprit de l’ensemble, tout en faisant découvrir aux choristes un répertoire différent, permettant d’accéder à de grandes œuvres classiques (Mozart, Brahms, Mendelsohn…) ainsi qu’à des pièces contemporaines (Britten, Duruflé, Rautavaara).

Le chœur s’attache plus particulièrement à monter chaque année un programme original, susceptible d’être donné en représentation publique avec un petit effectif instrumental. .

Eglise Saint André 4 rue bourbon Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 02 49 55

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English :

The program is built around two masterpieces by Joseph Haydn (1732-1809) for choir and continuo Salve Regina and Missa brevis Sancti Joannis de Deo. They will be set against Psalm 18 composed by Benedetto Marcello.

L’événement Un concert au XVIIIe siècle Bouc-Bel-Air a été mis à jour le 2026-05-07 par Provence Tourisme