&FUSION QUARTET EN CONCERT AU FESTIVAL « MUSIQUES SOUS LES ÉTOILES », CHÂTEAU DE BOUC-BEL-AIR, Bouc-Bel-Air

&FUSION QUARTET EN CONCERT AU FESTIVAL « MUSIQUES SOUS LES ÉTOILES » Mardi 30 juin, 20h30 CHÂTEAU DE BOUC-BEL-AIR Bouches-du-Rhône

Plein tarif : 20 € / 12-18 ans : 10 € / moins de 12 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T20:30:00+02:00 – 2026-06-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T20:30:00+02:00 – 2026-06-30T22:30:00+02:00

&FUSION 4TET

Viviane Arnoux : accordéon, voix

Herve Samb : guitare, voix

François Michaud : violon, alto, voix

Invitée : Maude Alma : chant, percusiions

Dernière création de Musique Acoustique Machine. Émouvante et jubilatoire célébration des cultures francophones de 3 continents. Mélodies et rythmes s’entremêlent, se réinventent et se transcendent pour faire naître une musique remplie d’énergie et parcourue d’improvisations pétillantes.

Raffiné, groovy et généreux !

Album &Fusion « La Marche du Bonheur » paru chez Buda Musique / Socadisc.

CHÂTEAU DE BOUC-BEL-AIR Rue Auguste Valère 13320 BOUC-BEL-AIR Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/jh-font-sauliere/evenements/festival-musiques-sous-les-etoiles »}]

Émouvante et jubilatoire célébration des cultures francophones de 3 continents. Une musique remplie d’énergie et parcourue d’improvisations pétillantes. Raffiné, groovy et généreux ! jazz world

Richard Walter