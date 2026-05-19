Luminances Rue Auguste VALERE Bouc-Bel-Air
Luminances Rue Auguste VALERE Bouc-Bel-Air mardi 2 juin 2026.
Bouc-Bel-Air
Luminances
Du 02/06 au 21/06/2026, tous les jours. Rue Auguste VALERE Château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-02
Le club photo ADSB s’expose dans un cadre exceptionnel au Château de Bouc Bel Air.
Dans l’écrin du Château de Bouc Bel Air, une trentaine de photographes croisent leur regard autour de deux thèmes Si l’arbre m’était conté et Silhouette .
Le club photo ADSB vous propose une promenade photographique dans un cadre exceptionnel.
Que vous soyez photographe ou visiteur curieux, vous serez les bienvenus du 13 au 21 juin 2026.
ENTREE LIBRE .
Rue Auguste VALERE Château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubphotoadsb@gmail.com
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English :
The ADSB photo club exhibits in an exceptional setting at the Château de Bouc Bel Air.
L’événement Luminances Bouc-Bel-Air a été mis à jour le 2026-05-19 par Provence Tourisme
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