Festival d’orgue de Bouc-Bel-Air, église st André de Bouc-Bel-Air, Bouc-Bel-Air

Festival d’orgue de Bouc-Bel-Air Dimanche 21 juin, 18h00 église st André de Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

J.S. BACH, Cantates BWV 170 & 35

Beoît DUMON contre-ténor

Nicolas LOTH orgue

Ensemble vocal et instrumental de Cassis

église st André de Bouc-Bel-Air 10 rue Bourbon, 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 688531057 https://www.orgueboucbelair.com 17ème festival d’orgue de Bouc-Bel-Air

J.S. BACH, Cantates BWV 170 & 35

©Rossi André