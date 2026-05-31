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Festival d’orgue de Bouc-Bel-Air, église st André de Bouc-Bel-Air, Bouc-Bel-Air

Festival d’orgue de Bouc-Bel-Air, église st André de Bouc-Bel-Air, Bouc-Bel-Air

Festival d’orgue de Bouc-Bel-Air, église st André de Bouc-Bel-Air, Bouc-Bel-Air dimanche 21 juin 2026.

Lieu : église st André de Bouc-Bel-Air

Adresse : 10 rue Bourbon, 13320 Bouc-Bel-Air

Ville : 13320 Bouc-Bel-Air

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 220

Festival d’orgue de Bouc-Bel-Air Dimanche 21 juin, 18h00 église st André de Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

220

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

J.S. BACH, Cantates BWV 170 & 35
Beoît DUMON contre-ténor
Nicolas LOTH orgue
Ensemble vocal et instrumental de Cassis

église st André de Bouc-Bel-Air 10 rue Bourbon, 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 688531057 https://www.orgueboucbelair.com 17ème festival d’orgue de Bouc-Bel-Air
J.S. BACH, Cantates BWV 170 & 35

©Rossi André

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