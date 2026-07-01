Antigone – TRPL, École du Belvédère, Pré-en-Pail-Saint-Samson

Informations pratiques

Antigone – TRPL Vendredi 24 juillet, 21h30 École du Belvédère Mayenne

Prévente : 18€ / Sur place : 21€ / Réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:50:00+02:00

Fin : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:50:00+02:00

La Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté s’est rassemblée pour mettre en lumière le personnage d’Antigone (de Sophocle) et sa témérité face à l’injustice. Du haut de ses 2400 ans, ce personnage de la tragédie grecque invite à écouter son coeur plutôt que de se plier à l’autorité… Se faisant écho d’une longue lignée de résistants courageux qui ont su dire non.

Jeudi 23 juillet à 21h30 / Domaine du Fort – Prée d’Anjou (Laigné)

Vendredi 24 juillet à 21h30 / École du Belvédère – Pré-en-Pail

Foodtruck et buvette dès 19h

Le 24/07, visites guidées et gratuites du théâtre Émile Lemaître de 19h à 21h.

Faites-vous conduire ! Une navette vous amène depuis Laval sur le spectacle (2€ aller-retour). Réservation obligatoire.

Un siège libre dans votre véhicule ? Pensez au covoiturage ! Rendez-vous sur le site nuitsdelamayenne.com pour trouver votre co-pilote de festival.

École du Belvédère Rue de Caen, 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Pré-en-Pail Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/nuitsdelamayenne/product/antigone/ »}]

La Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté s’est rassemblée pour mettre en lumière le personnage d’Antigone et sa témérité face à l’injustice. théâtre nuitsdelamayenne