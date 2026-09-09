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Antoine Peyron – Je vais vous cartonner à L’improviste Brive-la-Gaillarde

vendredi 23 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Antoine Peyron – Je vais vous cartonner à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
16 Rue Majour
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Antoine Peyron – Je vais vous cartonner à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

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16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Antoine Peyron – Je vais vous cartonner à L’improviste

L’événement Antoine Peyron – Je vais vous cartonner à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme

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