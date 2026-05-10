Antoine Préat, piano: l’art du contraste Casino Barrière Dinard Dinard Dimanche 17 mai, 17h30 Tarif unique: 20€

Voyage musical à travers trois siècles de musique mettant en évidence l’évolution des formes, des émotions et des styles : du baroque au XXè siècle via les périodes classique et romantique.

Avec ce récital de piano, Antoine Préat nous invite à un voyage musical à travers trois siècles de musique mettant en évidence la transformation des formes, des émotions et des styles : de la cantate baroque au ballet moderne en passant par la sonate classique et les miniatures romantiques.

Le drame mais aussi la danse sont présents tout au long de ce programme qui met en évidence les paysages sonores et les passions humaines qui imprègnent ces œuvres.De la joie collective à l’introspection, puis à la narration dramatique.

Programme

présentation: Dominique Boutel

● Jean-Sébastien Bach | 1685-1750 – Schafe konnen sicher weiden (de la cantate de la chasse « Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd !) BWV 208) | 1713

● Joseph Haydn |1732-1809 – Sonate en ut mineur Hob XVI:32 | 1776

● Frédéric Chopin | 1810-1849 – Trois valses, op.34 | 1834-1838

• valse en la bémol n°1

• valse en la mineur n°2

• valse en fa majeur n°3

● Robert Schumann | 1810-1856 – Arabesque en ut majeur, op.18 | 1839

● Sergei Prokofiev | 1891-1953 – Dix pièces extraites de Roméo et Juliette | 1938

• 1. Danse folklorique

• 2. Scène

• 3. Menuet

• 4. La jeune fille Juliette

• 5. Masques

• 6. Les Montaigus et les Capulets

• 7. Le Père Lorenzo

• 8. Mercutio

• 9. Danse des filles des Antilles

• 10. Roméo chez Juliette avant de partir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-17T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T19:15:00.000+02:00

1

http://www.musiquesrivegauche.com

Casino Barrière Dinard boulevard du Président Wilson 3580 Dinard Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

