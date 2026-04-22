Festival Jeux de Vagues Saint-Exupéry Dinard

Dinard

Festival Jeux de Vagues Saint-Exupéry

6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Hommage à Antoine de Saint-Exupéry.

Embarquement à Dinard, vol à bord d’un Laté 25, à destination de Buenos-Aires via Barcelone et Casablanca… pour revenir aux harmonies célestes de Saint-Exupéry.

Au programme Opéra Théâtre Conférence Cinéma Concerts

Mercredi 13 mai

18H Le Petit Prince, conte musical de Balthazar Pouilloux et Adrien Mercier

Avec pour récitant Thibault de Montalembert

Orchestre Silmaril Direction Eléa Hetzel

Une adaptation inédite, fidèle, et totalement opératique, à paraître en mars 2026 chez Gallimard. Elle est l’œuvre d’une toute jeune troupe de formidables compositeurs, chanteurs et interprètes dont aucun n’a dépassé le quart de siècle ! Ils seront plus d’une vingtaine sur scène.

21H Cabaret oriental avec Amel Brahim-Djelloul et ses musiciens

Suivant dans son périple le pionnier de l’aéropostale que fut Saint-Exupéry, nous survolerons l’Afrique du Nord portée par la voix envoûtante de Amel Brahim-Djelloul entourée de ses musiciens (chant, guitare, violon et percussions derbouka, daf, tar, bondir).

Jeudi 14 mai

18H Trio Tasis et son nouveau programme Milóngo.

Nous traverserons l’Atlantique jusqu’en Amérique du Sud lors d’un concert consacré aux grandes figures de l’âge d’or du tango (1920-1940).

20H30 Le Petit Prince, conte musical (2e représentation)

Vendredi 15 mai

18H Les musiques de Saint-Exupéry

Un programme de musique de chambre qui mettra à l’honneur les compositeurs que Saint-Exupéry appréciait Mozart, Chopin…

20H30 Saint-Exupéry, le commandeur des oiseaux, représentation théâtrale inspirée de la vie et de l’œuvre de Saint-Exupéry avec le comédien Franck Desmedt.

Samedi 16 mai 16H Au Grand Balcon

Projection du film de Henri Decoin consacré aux pionniers de l’aéropostale.

18H Malraux et Saint-Exupéry

Causerie de Jean-Yves Tadié consacrée à ces deux auteurs si lointains et si proches par un même goût pour l’ailleurs , l’aventure et les pays lointains.

20H30 ¡No Pasaran! concert de clôture

Illustration des souvenirs de la guerre d’Espagne

Avec des œuvres de compositeurs espagnols du XXe siècle pour chant, piano et cordes. .

6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 09 67 47

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L’événement Festival Jeux de Vagues Saint-Exupéry Dinard a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 35 ADMIN