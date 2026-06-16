APÉR’AUX JARDINS Félines-Minervois
APÉR’AUX JARDINS Félines-Minervois mardi 28 juillet 2026.
Félines-Minervois
APÉR’AUX JARDINS
Camplong Félines-Minervois Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Irène Prioton, vigneronne, vous reçoit sur sa terrasse panoramique
Dégustation et vente des vins du domaine
Grignotage de terroir
Jus de raisin et coin de jeux pour les enfants
Places limitées, réservation conseillée
Vente au verre et à la bouteille
Irène Prioton, vigneronne, vous reçoit sur sa terrasse panoramique
Dégustation et vente des vins du domaine 6 Grignotage de terroir
Places limitées, réservation conseillée .
Camplong Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 85 91 27 57
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English :
Irène Prioton, a winemaker, welcomes you to her panoramic terrace
Wine tasting and sales of the estate’s wines
Local snacks
Grape juice and a play area for children
Limited seating; reservations recommended
Wine sold by the glass and by the bottle
L’événement APÉR’AUX JARDINS Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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