Félines-Minervois

APÉR’AUX JARDINS

Camplong Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Irène Prioton, vigneronne, vous reçoit sur sa terrasse panoramique

Dégustation et vente des vins du domaine

Grignotage de terroir

Jus de raisin et coin de jeux pour les enfants

Places limitées, réservation conseillée

Vente au verre et à la bouteille

Irène Prioton, vigneronne, vous reçoit sur sa terrasse panoramique

Dégustation et vente des vins du domaine 6 Grignotage de terroir

Places limitées, réservation conseillée .

Camplong Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 85 91 27 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Irène Prioton, a winemaker, welcomes you to her panoramic terrace

Wine tasting and sales of the estate’s wines

Local snacks

Grape juice and a play area for children

Limited seating; reservations recommended

Wine sold by the glass and by the bottle

L’événement APÉR’AUX JARDINS Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC