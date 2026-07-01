Informations pratiques

Félines-Minervois

STAGE D’ÉTÉ DANSE AFRICAINE, PERCUSSIONS ET BALAFON

Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-21

Rejoignez le stage d’été de l’association Yakassé-mé à Félines-Minervois. Au programme trois jours de partage autour de la danse africaine (Amélie Féréol), des percussions (Vincent Agasse) et du balafon (Kanazoé). Hébergement et repas sur place

L’association Yakassé-mé vous invite à vivre une immersion culturelle et artistique passionnante au cœur du Minervois. Ce stage intensif de trois jours est une opportunité idéale pour s’initier ou se perfectionner auprès d’artistes talentueux. Laissez-vous emporter par l’énergie de la danse africaine aux côtés d’Amélie Féréol, explorez la richesse des rythmes traditionnels avec Vincent Agasse aux percussions, et découvrez les sonorités envoûtantes du balafon en compagnie de Kanazoé. Conçu comme un véritable moment de partage, de convivialité et de création, cet événement s’adresse à tous les amateurs de musique et de mouvement désireux de partager une aventure humaine et chaleureuse. Pour prolonger l’expérience en toute sérénité, des solutions d’hébergement et de restauration sont directement accessibles sur le lieu du stage. Une belle parenthèse estivale placée sous le signe du rythme et de la bonne humeur ! .

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie association.yakasseme@gmail.com

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English : STAGE D’ÉTÉ DANSE AFRICAINE, PERCUSSIONS ET BALAFON

Join the summer workshop organized by the Yakassé-mé Félines-Minervois association. On the agenda: three days of shared experiences centered on African dance (Amélie Féréol), percussion (Vincent Agasse), and the balafon (Kanazé). Accommodations and meals provided on site.

L’événement STAGE D’ÉTÉ DANSE AFRICAINE, PERCUSSIONS ET BALAFON Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC