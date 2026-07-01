FÊTE LOCALE DE FÉLINES-MINERVOIS Félines-Minervois

Informations pratiques

Félines-Minervois

FÊTE LOCALE DE FÉLINES-MINERVOIS

Place Jean Louvière Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Ne manquez pas la fête locale de Félines-Minervois ! Trois jours de liesse avec soirées à thème, repas convivial, animations pour enfants, concert traditionnel à l’église, banda et ambiance vinyles.

L’Association des jeunes Félinois vous prépare un week-end d’anthologie à l’ambiance garantie. Les festivités s’ouvrent par un repas convivial suivi d’une soirée colorée mémorable où le t-shirt blanc est de rigueur. Le lendemain fait la part belle aux familles avec une joyeuse boum déguisée pour les enfants, suivie d’un grand concert dans l’église mêlant les chants traditionnels des Chanteurs Pyrénéens et l’énergie cuivrée d’une banda. En soirée, le bar à vin s’anime avant de laisser place à une grande nuit thématique jungle . Enfin, la dernière journée clôture ce beau week-end avec un défilé thématique cow-boy et un retour aux sources festif où les anciens reprennent les rênes de la buvette sur des rythmes rétro mixés sur vinyles. Un rendez-vous intergénérationnel et ultra-festif à ne pas manquer au cœur de l’été !

Détail du programme

Vendredi 19h- Repas (sur inscription) / 22h Soirée colorée par JD Event’s (dress code t-shirt blanc)

Samedi 15h Boum des Pitchouns déguisée avec DJ Gilou

17h30 Concert à l’église (Banda Peña Colada et les Chanteurs Pyrénéens Les Piverts )

19h Bar à vin animé par la banda / 22h Soirée Jungle par JD Event’s

Dimanche Tour de table musical (Peña Colada, thème Cow-boy)

19h Buvette reprise par les anciens et mix vinyles rétro par DJ Gilou .

Place Jean Louvière Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 41 70

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English : PAÏS’AN 10ᵉ ÉDITION

Païs?An returns for its tenth year in Félines?Minervois with a day entirely dedicated to rural know-how and simple village pleasures. A farmer’s market, mini-farm, children’s games, animal exhibits and musical entertainment punctuate this convivial festival. On-site catering at lunchtime and a lively evening meal round off this not-to-be-missed event

L’événement FÊTE LOCALE DE FÉLINES-MINERVOIS Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC