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Apéritif banda, Esplanade de la Madeleine, Auterive

Apéritif banda, Esplanade de la Madeleine, Auterive

Apéritif banda, Esplanade de la Madeleine, Auterive dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Esplanade de la Madeleine

Adresse : Esplanade de la Madeleine 31190 AUTERIVE

Ville : 31190 Auterive

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Apéritif banda Dimanche 21 juin, 18h30 Esplanade de la Madeleine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

L’apéritif servi par le Comité des fêtes d’Auterive, sera animé par l’Union Musicale Auterivaine en formule banda.

Esplanade de la Madeleine Esplanade de la Madeleine 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie http://www.auterive31.fr
L’apéritif servi par le Comité des fêtes d’Auterive, sera animé par l’Union Musicale Auterivaine en formule banda.

©JulieSeguela

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