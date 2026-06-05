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Apéritif‑concert Hold’On Baby à La Chapelle‑Saint‑Quillain La Chapelle-Saint-Quillain

Apéritif‑concert Hold’On Baby à La Chapelle‑Saint‑Quillain La Chapelle-Saint-Quillain samedi 18 juillet 2026.

Ville : 70700 La Chapelle-Saint-Quillain

Département : Haute-Saône

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif : 6 Tarif enfant Tarif enfant

La Chapelle-Saint-Quillain

Apéritif‑concert Hold’On Baby à La Chapelle‑Saint‑Quillain

La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le groupe Hold’On Baby, composé de six musiciens passionnés de rock, blues et rockabilly, vous donne rendez‑vous pour un apéritif‑concert convivial à La Chapelle‑Saint‑Quillain. L’événement se déroulera , à partir de 19h15, à la salle des fêtes du village. Au programme une ambiance chaleureuse, des reprises dynamiques, une soirée festive ouverte à tous, avec en plus une assiette du terroir offerte à chaque participant. Événement organisé par l’association Dynamiques Monts de Gy.   .

La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 79 29 02  dynamiquesmontsdegy@gmail.com

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English :

L’événement Apéritif‑concert Hold’On Baby à La Chapelle‑Saint‑Quillain La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY

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