Apéritif‑concert Hold’On Baby à La Chapelle‑Saint‑Quillain La Chapelle-Saint-Quillain
Apéritif‑concert Hold’On Baby à La Chapelle‑Saint‑Quillain La Chapelle-Saint-Quillain samedi 18 juillet 2026.
La Chapelle-Saint-Quillain
Apéritif‑concert Hold’On Baby à La Chapelle‑Saint‑Quillain
La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône
Tarif : – – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le groupe Hold’On Baby, composé de six musiciens passionnés de rock, blues et rockabilly, vous donne rendez‑vous pour un apéritif‑concert convivial à La Chapelle‑Saint‑Quillain. L’événement se déroulera , à partir de 19h15, à la salle des fêtes du village. Au programme une ambiance chaleureuse, des reprises dynamiques, une soirée festive ouverte à tous, avec en plus une assiette du terroir offerte à chaque participant. Événement organisé par l’association Dynamiques Monts de Gy. .
La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 79 29 02 dynamiquesmontsdegy@gmail.com
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English :
L’événement Apéritif‑concert Hold’On Baby à La Chapelle‑Saint‑Quillain La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY