Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Quillain

Repas et feux d’artifice La Chapelle st Quillain

Salle des fêtes La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour cette traditionnelle fête, la commune propose un repas composé de crudités, jambon braisé, fromages et assiette gourmande (20 € et menus enfants à 8 €)), suivi à 22h30 du traditionnel feu d’artifice. La soirée continuera avec un DJ.

Rdv dès 20h à la salle des fêtes. Sur réservation. .

Salle des fêtes La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 73 89 20

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English : Repas et feux d’artifice La Chapelle st Quillain

L’événement Repas et feux d’artifice La Chapelle st Quillain La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY