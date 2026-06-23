Apéritif éphémère au Château Tournefeuille Tournefeuille Néac
jeudi 9 juillet 2026 · Tournefeuille · Néac
Informations pratiques
Néac
Apéritif éphémère au Château Tournefeuille
Tournefeuille Château Tournefeuille Néac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le Château Tournefeuille vous donne rendez-vous le jeudi 9 juillet, de 18h à 23h, à Néac, pour une soirée conviviale placée sous le signe du vin, de la gastronomie et de la musique live.
Dans le cadre exceptionnel du domaine, profitez d’un bar à vins proposant les cuvées du château, disponibles au verre ou à la bouteille.
Côté restauration, le food truck Gaucho vous fera voyager au cœur de la gastronomie argentine avec une cuisine authentique et généreuse, mettant à l’honneur des viandes grillées au feu de bois.
La soirée sera rythmée par le groupe What the Funk, qui assurera un concert live pour accompagner ce moment festif et chaleureux, à partager entre amis ou en famille.
Entrée gratuite, venez nombreux !
Réservation conseillée 06 47 23 20 29 / contact@chateau-tournefeuille.com .
Tournefeuille Château Tournefeuille Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 18 61 maison@chateau-tournefeuille.com
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English : Apéritif éphémère au Château Tournefeuille
L’événement Apéritif éphémère au Château Tournefeuille Néac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Saint-Emilion
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