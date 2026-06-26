Néac

Fête de l’été à Néac

Salle des Fêtes de Néac Néac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:30:00

fin : 2026-07-03 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Nous organisons pour la deuxième fois une grande fête de l’été ! Seul ou à plusieurs, en familles ou entre amis, venez célébrer avec nous le début des vacances scolaires et la fin de l’école !

Food trucks, grands jeux de plein air, karaoké géant et concert live en fin de soirée sont au programme !

Psssst !! Il y aura même un manège pour les plus foufous d’entre vous ! .

Salle des Fêtes de Néac Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 21 60

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English : Fête de l’été à Néac

L’événement Fête de l’été à Néac Néac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saint-Emilion