Fête de l’été à Néac Néac
Fête de l’été à Néac Néac vendredi 3 juillet 2026.
Néac
Fête de l’été à Néac
Salle des Fêtes de Néac Néac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Nous organisons pour la deuxième fois une grande fête de l’été ! Seul ou à plusieurs, en familles ou entre amis, venez célébrer avec nous le début des vacances scolaires et la fin de l’école !
Food trucks, grands jeux de plein air, karaoké géant et concert live en fin de soirée sont au programme !
Psssst !! Il y aura même un manège pour les plus foufous d’entre vous ! .
Salle des Fêtes de Néac Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 21 60
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English : Fête de l’été à Néac
L’événement Fête de l’été à Néac Néac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saint-Emilion
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