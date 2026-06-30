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Apéritif littéraire Cap sur l’été ! Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains

jeudi 9 juillet 2026 · Le Jardin des Lettres · Andernos-les-Bains

Apéritif littéraire Cap sur l’été ! Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Jardin des Lettres
Adresse
22 Avenue de Bordeaux
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Apéritif littéraire Cap sur l’été !

Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Pour préparer l’été, au programme polars, romans feel good, sagas familiales et autres lectures ensoleillées !

Venez échanger et parler littérature, tout en grignotant et sirotant de bonnes choses sur le concept d’auberge espagnole au Jardin des Lettres !

Partage et convivialité au rendez-vous.   .

Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 99 48 

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English : Apéritif littéraire Cap sur l’été !

L’événement Apéritif littéraire Cap sur l’été ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Andernos-les-Bains

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