Peintres sous les étoiles Place Louis David Andernos-les-Bains
Peintres sous les étoiles Place Louis David Andernos-les-Bains mardi 30 juin 2026.
Andernos-les-Bains
Peintres sous les étoiles
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Lors de vos soirées estivales, venez admirer les oeuvres des peintres sous les étoiles dans un cadre idéal comme la Jetée au coeur de ville face au Bassin !
Exposition d’une quinzaine d’artistes peintres du Bassin d’Arcachon.
Accès libre de 18h à 22h. .
Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Peintres sous les étoiles
L’événement Peintres sous les étoiles Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Andernos-les-Bains
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