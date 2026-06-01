Peintres sous les étoiles Place Louis David Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Peintres sous les étoiles

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Lors de vos soirées estivales, venez admirer les oeuvres des peintres sous les étoiles dans un cadre idéal comme la Jetée au coeur de ville face au Bassin !

Exposition d’une quinzaine d’artistes peintres du Bassin d’Arcachon.

Accès libre de 18h à 22h. .

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Peintres sous les étoiles

L’événement Peintres sous les étoiles Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Andernos-les-Bains