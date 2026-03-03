APERITIF VIGNERON AU DOMAINE VILLECLARE

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : Mercredi 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-10-05 20:00:00

2026-05-20 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-10-05

Offrez vous un moment convivial au cœur du vignoble et dans l’exceptionnel cadre du Château de Villeclare. Dégustez nos cuvées accompagnées d’assortiment de pièces cocktail en dégustation libre.

Sur réservation uniquement. Pas d’inscription, ni de paiement sur place.

Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Treat yourself to a convivial moment in the heart of the vineyard and in the exceptional setting of Château de Villeclare. Taste our cuvées accompanied by an assortment of cocktails.

By reservation only. No registration, no payment on site.

