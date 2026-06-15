Bruley

Apéritif vigneron Vignoble Vincent Laroppe

253 Rue de la République Bruley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13

L’ apéritif vigneron est une dégustation de 2 cuvées Vincent Laroppe, accompagnées de tartinades lorraines. Au cours de l’apéritif, le vignoble Laroppe, son histoire, les différentes couleurs de l’appellation Côtes de Toul et leurs accords mets/vins vous sont présentés. Pour les enfants, des sirops sont proposés.

Durée environ 1 heure.

Uniquement du lundi au vendredi.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone

12 personnes maximum reçues conjointement. Pour les groupes supérieurs à 12 personnes, ou pour une autre date, merci de nous contacter.Tout public

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253 Rue de la République Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 11 04 contact@domaine-laroppe.fr

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English :

The winemaker’s aperitif is a tasting of two Vincent Laroppe vintages, accompanied by spreads from the Lorraine region. During the aperitif, you’ll learn about the Laroppe vineyard, its history, the different wines of the Côtes de Toul appellation, and their food and wine pairings. For children, fruit-flavored syrups are available.

Duration: approximately 1 hour.

Available Monday through Friday only.

RESERVATION REQUIRED

Reservations required by email or phone

Maximum of 12 people per group. For groups larger than 12 people, or for a different date, please contact us.

L’événement Apéritif vigneron Vignoble Vincent Laroppe Bruley a été mis à jour le 2026-06-15 par MT TERRES TOULOISES