Goûter de Stanislas à l’ombre de la vigne Vignoble Vincent Laroppe Bruley jeudi 16 juillet 2026.

Bruley

Goûter de Stanislas à l’ombre de la vigne Vignoble Vincent Laroppe

253 Rue de la République Bruley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13

Le goûter de Stanislas est composé d’une dégustation de la méthode traditionnelle Stanislas, accompagnée de babas à la mirabelle et de Bergamotes de Nancy, les mets préférés du roi Stanislas. Pour les enfants, des sirops et biscuits sont proposés.

Durée environ 1 heure.

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.

En cas d’intempéries, le goûter a lieu dans un caveau du Domaine Laroppe.

12 personnes maximum reçues conjointement.

Pour les groupes supérieurs à 12 personnes, ou pour une autre date, merci de nous contacter.Tout public

3 .

253 Rue de la République Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 11 04 contact@domaine-laroppe.fr

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English :

Stanislas’s afternoon tea features a tasting of the traditional Stanislas method, accompanied by mirabelle plum babas and Bergamotes de Nancy, King Stanislas’s favorite treats. For children, syrups and cookies are available.

Duration: approximately 1 hour.

Reservations are required by phone or email.

In case of inclement weather, the tasting will take place in a wine cellar at Domaine Laroppe.

Maximum of 12 people per session.

For groups larger than 12 people, or for a different date, please contact us.

L’événement Goûter de Stanislas à l’ombre de la vigne Vignoble Vincent Laroppe Bruley a été mis à jour le 2026-06-16 par MT TERRES TOULOISES