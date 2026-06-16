Goûter de Stanislas à l’ombre de la vigne Vignoble Vincent Laroppe Bruley
Goûter de Stanislas à l’ombre de la vigne Vignoble Vincent Laroppe Bruley jeudi 16 juillet 2026.
Bruley
Goûter de Stanislas à l’ombre de la vigne Vignoble Vincent Laroppe
253 Rue de la République Bruley Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13
Le goûter de Stanislas est composé d’une dégustation de la méthode traditionnelle Stanislas, accompagnée de babas à la mirabelle et de Bergamotes de Nancy, les mets préférés du roi Stanislas. Pour les enfants, des sirops et biscuits sont proposés.
Durée environ 1 heure.
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.
En cas d’intempéries, le goûter a lieu dans un caveau du Domaine Laroppe.
12 personnes maximum reçues conjointement.
Pour les groupes supérieurs à 12 personnes, ou pour une autre date, merci de nous contacter.Tout public
3 .
253 Rue de la République Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 11 04 contact@domaine-laroppe.fr
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English :
Stanislas’s afternoon tea features a tasting of the traditional Stanislas method, accompanied by mirabelle plum babas and Bergamotes de Nancy, King Stanislas’s favorite treats. For children, syrups and cookies are available.
Duration: approximately 1 hour.
Reservations are required by phone or email.
In case of inclement weather, the tasting will take place in a wine cellar at Domaine Laroppe.
Maximum of 12 people per session.
For groups larger than 12 people, or for a different date, please contact us.
L’événement Goûter de Stanislas à l’ombre de la vigne Vignoble Vincent Laroppe Bruley a été mis à jour le 2026-06-16 par MT TERRES TOULOISES
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