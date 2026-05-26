Houlbec-Cocherel

Apéritifs Musicaux

Maison du village Houlbec-Cocherel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Quoi de mieux pour lancer le week-end qu’un moment convivial en musique ? En juin, l’AVPHC (Association Valorisation du Patrimoine d’Houlbec-Cocherel) vous donne rendez-vous pour ses Apéritifs Musicaux !

En plus de l’ambiance musicale, c’est l’occasion parfaite pour découvrir l’exposition photos Houlbec Avant Après et redécouvrir le village d’hier à aujourd’hui à travers des clichés d’époque fascinants. .

Maison du village Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie communication@avphc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéritifs Musicaux

L’événement Apéritifs Musicaux Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération