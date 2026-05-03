Houlbec-Cocherel

Foire à tout à Houlbec-Cocherel

Houlbec-Cocherel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Comité des Fêtes d’Houlbec-Cocherel vous invite à sa traditionnelle Foire à Tout le dimanche 7 juin 2026. Que vous soyez amateur de brocante ou simplement en quête d’une sortie conviviale, venez profiter d’une journée de chine au cœur de notre village.

– Lieu Houlbec-Cocherel.

– Horaire pour les visiteurs de 8h à 18h.

Vous souhaitez exposer ?

Réservez votre emplacement dès maintenant pour donner une seconde vie à vos objets !

– Installation Arrivée des exposants entre 6h et 9h.

– Tarifs Particuliers 3 € mètre (5 mètres minimum pour conserver votre véhicule sur l’emplacement).

– Tarifs Professionnels 8 € mètre.

– À noter Majoration de 2 € par mètre pour toute inscription sur place le jour J.

Inscriptions et renseignements

Par mail comitedesfetes27hc@gmail.com

Par téléphone 06 02 43 83 29

Venez nombreux pour faire de bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse ! .

Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie +33 6 02 43 83 29 comitedesfetes27hc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout à Houlbec-Cocherel

L’événement Foire à tout à Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération