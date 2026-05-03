Foire à tout à Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel
Foire à tout à Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel dimanche 7 juin 2026.
Houlbec-Cocherel
Foire à tout à Houlbec-Cocherel
Houlbec-Cocherel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Comité des Fêtes d’Houlbec-Cocherel vous invite à sa traditionnelle Foire à Tout le dimanche 7 juin 2026. Que vous soyez amateur de brocante ou simplement en quête d’une sortie conviviale, venez profiter d’une journée de chine au cœur de notre village.
– Lieu Houlbec-Cocherel.
– Horaire pour les visiteurs de 8h à 18h.
Vous souhaitez exposer ?
Réservez votre emplacement dès maintenant pour donner une seconde vie à vos objets !
– Installation Arrivée des exposants entre 6h et 9h.
– Tarifs Particuliers 3 € mètre (5 mètres minimum pour conserver votre véhicule sur l’emplacement).
– Tarifs Professionnels 8 € mètre.
– À noter Majoration de 2 € par mètre pour toute inscription sur place le jour J.
Inscriptions et renseignements
Par mail comitedesfetes27hc@gmail.com
Par téléphone 06 02 43 83 29
Venez nombreux pour faire de bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse ! .
Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie +33 6 02 43 83 29 comitedesfetes27hc@gmail.com
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English : Foire à tout à Houlbec-Cocherel
L’événement Foire à tout à Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération