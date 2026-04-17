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Apéro bouquins Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib Rives-en-Seine

Apéro bouquins Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib Rives-en-Seine vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de l'oiseau bleu-Café Bib

Adresse : 4 Rue des Caillettes

Ville : 76490 Rives-en-Seine

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Rives-en-Seine

Apéro bouquins

Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib 4 Rue des Caillettes Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

✨ Apéro bouquins à la médiathèque de l’Oiseau Bleu !

Envie de partager vos coups de cœur littéraires dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez-nous pour un apéro bouquin un moment d’échange autour des livres que vous aimez !

**Ouvert aux ados et aux adultes**
**Animation réservée aux usagers adhérents de la médiathèque**

Venez discuter, découvrir de nouvelles lectures et passer un bon moment autour d’un verre !

À vos livres, prêts, partagez !   .

Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib 4 Rue des Caillettes Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 17 97 

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English : Apéro bouquins

L’événement Apéro bouquins Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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