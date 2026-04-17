Apéro bouquins Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib Rives-en-Seine
Apéro bouquins Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib Rives-en-Seine vendredi 29 mai 2026.
Rives-en-Seine
Apéro bouquins
Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib 4 Rue des Caillettes Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
✨ Apéro bouquins à la médiathèque de l’Oiseau Bleu !
Envie de partager vos coups de cœur littéraires dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez-nous pour un apéro bouquin un moment d’échange autour des livres que vous aimez !
**Ouvert aux ados et aux adultes**
**Animation réservée aux usagers adhérents de la médiathèque**
Venez discuter, découvrir de nouvelles lectures et passer un bon moment autour d’un verre !
À vos livres, prêts, partagez ! .
Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib 4 Rue des Caillettes Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 17 97
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English : Apéro bouquins
L’événement Apéro bouquins Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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