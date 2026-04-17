Apéro bouquins Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Apéro bouquins

Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib 4 Rue des Caillettes Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

✨ Apéro bouquins à la médiathèque de l’Oiseau Bleu !

Envie de partager vos coups de cœur littéraires dans une ambiance conviviale ?

Rejoignez-nous pour un apéro bouquin un moment d’échange autour des livres que vous aimez !

**Ouvert aux ados et aux adultes**

**Animation réservée aux usagers adhérents de la médiathèque**

Venez discuter, découvrir de nouvelles lectures et passer un bon moment autour d’un verre !

À vos livres, prêts, partagez ! .

Médiathèque de l’oiseau bleu-Café Bib 4 Rue des Caillettes Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 17 97

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English : Apéro bouquins

L’événement Apéro bouquins Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme