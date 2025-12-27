Apéro bulles Totems Pacé Jeudi 25 juin 2026, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins.

Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins.

Jeudi 25 juin à 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T21:00:00.000+02:00

1

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

