RDV Numérique Totems Pacé Jeudi 11 juin 2026, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

Participez à un temps d’échange convivial autour de l’utilisation du smartphone et de la tablette.

Participez à un temps d’échange convivial autour de l’utilisation du smartphone et de la tablette. Gratuit, sans incription.

Jeudi 11 juin à 10h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-11T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-11T12:30:00.000+02:00

1

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

