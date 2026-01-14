Soirée révisions Totems Pacé Vendredi 12 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Pour préparer le brevet et le bac !

Venez profiter d’une session de révisions dans une ambiance conviviale. Documentaires, outils numériques et grignotage seront à votre disposition. En bonus : en atelier, apprenez à gérer votre stress avant les examens.

Vendredi 12 juin de 17h à 21h30

Niveau brevet / bac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T21:30:00.000+02:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



