Soirée révisions Totems Pacé Jeudi 11 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Pour préparer le brevet et le bac !
Venez profiter d’une session de révisions dans une ambiance conviviale. Documentaires, outils numériques et grignotage seront à votre disposition. En bonus : en atelier, apprenez à gérer votre stress avant les examens.
Jeudi 11 juin de 17h à 21h30
Niveau brevet / bac
Début : 2026-06-11T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T21:30:00.000+02:00
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10