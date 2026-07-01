APÉRO CONCERT 3 BEAUX DÉGÂTS TRIO FESTIF ET DÉCALÉ Sainte-Léocadie
dimanche 19 juillet 2026 · Sainte-Léocadie
Informations pratiques
Sainte-Léocadie
APÉRO CONCERT 3 BEAUX DÉGÂTS TRIO FESTIF ET DÉCALÉ
Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Apéro-concert 3 Beaux dégâts Trio festif et décalé – Food-truck et buvette sur place. 100% de bonne humeur! Ambiance garantie!…
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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 76 27
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English :
3 Beaux d%E9g%E2ts Pre-concert Party—A festive and quirky trio—Food truck and refreshment stand on site. 100% good vibes! A great time guaranteed!…
L’événement APÉRO CONCERT 3 BEAUX DÉGÂTS TRIO FESTIF ET DÉCALÉ Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE