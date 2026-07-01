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APÉRO CONCERT 3 BEAUX DÉGÂTS TRIO FESTIF ET DÉCALÉ Sainte-Léocadie

dimanche 19 juillet 2026 · Sainte-Léocadie

APÉRO CONCERT 3 BEAUX DÉGÂTS TRIO FESTIF ET DÉCALÉ Sainte-Léocadie

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
66800 Sainte-Léocadie
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sainte-Léocadie

APÉRO CONCERT 3 BEAUX DÉGÂTS TRIO FESTIF ET DÉCALÉ

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Apéro-concert 3 Beaux dégâts Trio festif et décalé – Food-truck et buvette sur place. 100% de bonne humeur! Ambiance garantie!…
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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 76 27 

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English :

3 Beaux d%E9g%E2ts Pre-concert Party—A festive and quirky trio—Food truck and refreshment stand on site. 100% good vibes! A great time guaranteed!…

L’événement APÉRO CONCERT 3 BEAUX DÉGÂTS TRIO FESTIF ET DÉCALÉ Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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