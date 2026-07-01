Apéro concert à la ferme Ty Lipous Lieu-dit Groesquer-Braz Moustéru
vendredi 31 juillet 2026 · Lieu-dit Groesquer-Braz · Moustéru
Informations pratiques
Moustéru
Apéro concert à la ferme Ty Lipous
Lieu-dit Groesquer-Braz Ferme Pédagogique Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Un cadre champêtre, une ferme, des artistes plein de talents, cette fois-ci c’est NAAD JAPA qui fait le show avec un super concert ! Autour de mélodies inspirées, chantées en une langue entourée de mystère, Naad Japa déploie une énergie musicale festive et contagieuse qui vous porte de rêves en transes. À ne pas louper ! Le foodtruck de Macdid régalera vos papilles sur place avec de bons burgers bio et locaux. Les apéro-concerts à la ferme Ty Lipous ont lieu tous les 15 jours, avec à chaque fois une ambiance différente pour une multitude de découvertes ! Entrée libre et gratuite, artiste au chapeau. .
Lieu-dit Groesquer-Braz Ferme Pédagogique Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33
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English :
L’événement Apéro concert à la ferme Ty Lipous Moustéru a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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