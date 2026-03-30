Apéro-Concert à l »Auberge de la Madeleine à La Chapelle‑Saint‑Quillain

Lieu dit Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’Auberge de la Madeleine vous propose une soirée chaleureuse dès 18h30 mêlant apéritif et concert live. Le duo Imposteur’s revisite Brassens et Maxime Le Forestier dans une ambiance conviviale participation au chapeau réservation conseillée. .

Lieu dit Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26

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L’événement Apéro-Concert à l »Auberge de la Madeleine à La Chapelle‑Saint‑Quillain La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY