La Chapelle-Saint-Quillain

Apéro et concert live

Auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Laissez-vous porter par une soirée musicale guidée par le groupe Imposteurs duo de guitare et chant autour de Maxime le Forestier et Brassens. Dès 18h30, à l’Auberge de La Madeleine, Apéro et concert live en toute simplicité et convivialité ! Réservation conseillée. .

Auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26

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English : Apéro et concert live

L’événement Apéro et concert live La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY