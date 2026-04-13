Apéro et concert live La Chapelle-Saint-Quillain
Apéro et concert live La Chapelle-Saint-Quillain vendredi 5 juin 2026.
La Chapelle-Saint-Quillain
Apéro et concert live
Auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Laissez-vous porter par une soirée musicale guidée par le groupe Imposteurs duo de guitare et chant autour de Maxime le Forestier et Brassens. Dès 18h30, à l’Auberge de La Madeleine, Apéro et concert live en toute simplicité et convivialité ! Réservation conseillée. .
Auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26
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English : Apéro et concert live
L’événement Apéro et concert live La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY