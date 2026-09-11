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AGENDA · Lézinnes

Apéro Concert à Lézinnes Lézinnes

vendredi 11 septembre 2026 · Lézinnes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
La gravière du moulin
Ville
89160 Lézinnes
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Lézinnes

Apéro Concert à Lézinnes

La gravière du moulin Lézinnes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 19h
Concert de Chris Evans
Buvette & petite restauration   .

La gravière du moulin Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 60 50 

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English : Apéro Concert à Lézinnes

L’événement Apéro Concert à Lézinnes Lézinnes a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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