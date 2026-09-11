AGENDA · Lézinnes
Apéro Concert à Lézinnes Lézinnes
vendredi 11 septembre 2026 · Lézinnes
Informations pratiques
Lézinnes
Apéro Concert à Lézinnes
La gravière du moulin Lézinnes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 19h
Concert de Chris Evans
Buvette & petite restauration .
La gravière du moulin Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 60 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro Concert à Lézinnes
L’événement Apéro Concert à Lézinnes Lézinnes a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois