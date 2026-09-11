Informations pratiques

Lézinnes

Apéro Concert à Lézinnes

La gravière du moulin Lézinnes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 19h

Concert de Chris Evans

Buvette & petite restauration .

La gravière du moulin Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 60 50

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English : Apéro Concert à Lézinnes

L’événement Apéro Concert à Lézinnes Lézinnes a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois