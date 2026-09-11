Visite de l’église Saint-Etienne, Eglise Saint-Etienne de Lézinnes, Lézinnes

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Etienne 19 et 20 septembre Eglise Saint-Etienne de Lézinnes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Étienne de Lézinnes, un joyau gothique !

Édifiée à la fin du XIIIᵉ siècle, cette église impressionne par sa façade, sa nef et son chœur typiques de l’architecture gothique.

Un lieu emblématique à explorer pour les passionnés d’histoire et d’art sacré !

Eglise Saint-Etienne de Lézinnes Rue de l’Eglise Lézinnes Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L‘Eglise Saint-Etienne de Lézinnes est un édifice gothique de la fin du XIIIe siècle (façade, nef et choeur).

Découvrez l’église Saint-Étienne de Lézinnes, un joyau gothique !

©Christian Horiot